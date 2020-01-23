الطبيب الشرعي يكشف تفاصيل مقتل شاب بسبب هاتف ببحري

كشف الطبيب الشرعي بمحكمة جنايات الحلفايا في إعادة محاكمة متهمين بقتل شاب طعنا بالسكين على خلفية اتهام شقيقة المجني عليه لشاب بسرقة هاتفها في بحري بأن الضربة التي تلقاها المجني عليه من المتهم الثالث بحجر أحدثت كسرا في عظام الجمجمة مما تسبب في نزيف في الغشاء الداخلي والخارجي ما تسبب في وفاته وكان الدفاع طعن في عقوبة إعدام المتهمين فلجأوا إلى المحكمة العليا والتي وجهت بعد تداولها لملف البلاغ سماع الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من الشاكي يفيد فيه بأن شخصا توفي إثر تلقيه طعنات بالسكين على يد جيرانه في الشارع العام في بحري، عليه سارعت قوة من أفرادها إلى مكان الحادث يرافقهم فريق من الأدلة الجنائية واتخاذ كافة الإجراءات الأولية بتصوير ورسم كروكي لمسرح الجريمة فيما أحالت الجثمان إلى المشرحة للكشف عليه بواسطة الطبيب الشرعي فيما دونت بلاغ بالحادثة وأوقفت المتهمين الذين أشارت إليهم اصابع الاتهام وأخضعتهم للتحقيقات بموجب ما نسب إليهم من اتهام بقتل المجني عليه عمدا، وكشفت التحريات بأنه وفي يوم الحادث دار شجار بين المتهمين وجارهم المجني عليه واستل أحدهم سكينا وسدد طعنتين له فيما اعتدى عليه بقية المتهمين مما تسبب في وفاته واوصت النيابة عند اكتمال التحريات بتقديمهم للمحكمة لمخالفتهم المادة(13021) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.

صحيفة اليوم التالي

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