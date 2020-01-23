القضاء الفرنسي يفاجئ سعد لمجرد بقرار جديد

قررت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، إحالة نجم ”البوب“ المغربي سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف، بسبب التهمة الموجهة إليه حول اغتصاب الشابة الفرنسية ”لورا بريول“، والتي تعود إلى العام 2016.

وأفاد موقع ”لوباريزيان“ الفرنسي، أن المحكمة ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، معيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محامي الضحية لورا بريول (23 عاما) قوله: ”نحن راضون عن هذا القرار“.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى شهر أكتوبر 2016 حين اتهمته شابة فرنسية بالاغتصاب والاعتداء الجسدي، ليتم توقيفه لشهور، ثم يتم إطلاق سراحه شهر أبريل 2017 مع إبقاء سوار إلكتروني في معصمه.

وسمح القضاء الفرنسي في آخر جلسة باستئناف سهرات النجم المغربي، رغم أنه ما يزال قانونيًا في حالة سراح مؤقت.

وتمكن لمجرد رغم مشاكله واعتقاله من الحفاظ على جمهوره وشعبيته، لاستمراره في إصدار أغان لاقت الكثير من النجاح، خصوصا الدويتو ”إنساي“ الذي جمعه بالفنان المصري محمد رمضان.

إرم نيوز

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