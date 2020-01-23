السعودية تطلب من أميركا رفع السودان من قائمة الإرهاب

طالب وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، واشنطن بشطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، أثناء لقائه المبعوث الأميركي للسودان في الرياض.

وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة، على رأسها «القاعدة» التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان لفترة من الزمن. ورفعت الولايات المتحدة في 2017 عقوبات اقتصادية، فرضتها على السودان عام 1997، لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا. ونقلت القناة الإخبارية الحكومية عن الوزير قطان قوله: «أكدنا لـواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب». وجاءت تصريحات قطان خلال لقائه المبعوث الأميركي السفير دونالد بووث، أمس، في مقر الخارجية السعودية في الرياض. وأكد قطان «دعم السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق».

وشدّد «على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان».

صحيفة الشرق الأوسط

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