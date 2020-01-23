النيلين
جرائم وحوادث

السجن لزوجة عرضت منزل نسابتها للبيع

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أوقعت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، برئاسة مولانا أنس محمد، عقوبة بالسجن (6) أعوام والغرامة مبلغ (20) ألف جنيه، وذلك في مواجهة امرأة أدانتها المحكمة بالتزوير وانتحال الشخصية، وذلك بعد أن ثبت لمحكمة ما لم يدع مجالاً للشك بأن المدانة قامت بسرقة شهادة البحث التي تخص منزل أسرة زوجها، وقامت بتحويل ملكية المنزل إلى زوجها فقط دون سواه، وشرعت في بيع المنزل دون علم أسرة زوجها وخططت لمغادرة البلاد واللحاق بأسرتها وزوجها بإحدى الدول العربية والإقامة نهائياً بها، وذلك عقب إكمال عملية المبايعة التي تفاجأت بها الأسرة، وقامت بتدوين بلاغ ضدها وتم القبض عليها ومواجهتها الاتهام المنسوب إليها، وتمت محاكمتها وفقاً ما ثبت للمحكمة بتهمتي التزوير وانتحال صفة الغير، وأصدرت المحكمة في حقها العقوبة أعلاها.

صحيفة آخر لحظة

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1 تعليق

ابو خباب (مصطفى عبد الله ) 2020/01/23 at 3:18 م

للاسف عقوبة ضعيفة جداً جداً جداً

مفروض اقل شئ 15 سنة سجن وغرامة مليار جنيه عشان تمون عبرة لغيرها.

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