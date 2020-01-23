ظهور وقائع جديدة خلال أولى جلسات التحقيق مع زوج نانسي عجرم

بدأت التحقيقات مع فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في قضية اتهامه بقتل الشاب محمد الموسى.

أعلنت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل، أن أولى جلسات التحقيق مع زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بدأت في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، اليوم الخميس.

وأضافت عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن “الجلسة للاستماع إلى أقوال الهاشم في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب السوري محمد الموسى وقتله”.، مشيرة إلى أنه “خلال الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه”.

وتابعت أنه “تبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور، ولكن من الواضح أن التعامل بالملف اصبح أكثر جدية”.

يشار إلى أن القاضية غادة عون كانت ادعت على الهاشم بتهمة القتل بموجب المادة 547 التي تتراوح مدة عقوبتها من 15 إلى 20 سنة معطوفة على المادة 229 التي تعطي أسبابا تخفيفية إذا ثبت أن القتل جاء كدفاع عن النفس.

سبوتنيك

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