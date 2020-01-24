موقع بحثي: الدولة العميقة تُشكِّل خَطراً حَقيقياً على التحوُّل الديمقراطي

قال موقع “أفريكان كونفرسيشن” البحثي، إن الدولة العميقة في السودان لاتزال تُشكِّل تهديداً حقيقيّاً للتحوُّل الديمقراطي، وحذّر مِن اِندلاع تَمرُّدات جديدة في أجهزة الأمن حَال لم تَقُم القيادة السُّودانية بالإسراع في تَفكيك هَياكل الأمن الداخلي بالبلاد وتَطوير استراتيجية واضِحَة حَول كَيفية عَمله، ومَن سَيَتولّى إدارته.

وقال الموقع بحسب صحيفة الصيحة، إنّ التّمرُّد الذي وقع وسط فرقة العمليات بجهاز المخابرات دلالة بأنّ حَل جذور جهاز الأمن والدولة العميقة يحتاج لأكثر من ثلاث سنوات عُمر الفترة الانتقالية، وأضاف: “لنجاح العملية الانتقالية فإنّ على القادة التّعامُل بعنايةٍ مع الأجهزة العسكرية والأمنية والمُخابراتية المُنقسمة والإسلاميين المعزولين، لأنّه في حال لم يتم توحيد هذه القِوى تحت قيادة واحدة، فيُمكنها مُحاولة حشد منسوبيها من النظام السابق”، وطالب الموقع الحكومة الانتقالية بأن تكون لديها رؤية للحكم تُعالج التهميش الهيكلي، ويشمل ذلك سياسات تجذب المُجتمعات المُتأثِّرة بقرار الحكومة تقييد المُساعدات في معركتها ضد الجماعات المُتمرِّدة من خلال وضع خُططٍ مُبتكرةٍ ومُستدامةٍ وشاملة ومُلتزمة بالقانون.

وأضاف الموقع: “تحتاج الحكومة الانتقالية إلى إدراك حقيقة أنّ الحركة الإسلامية السودانية على مَدَارِ عُقُود من الزمن صمّمت نفسها لتُسيطر على كل مُؤسّسة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الهياكل الأمنية، امتد هذا ليشمل المجتمع المدني والشركات، بما في ذلك القطاعين التجاري والمصرفي وكذلك النظام التشريعي الذي يحكم السودان، الأمر الذي يتسبّب في المشاكل ما لم تتم الإصلاحات بشكلٍ صحيحٍ، كما يَجب على الحكومة أن تضع استراتيجية تضمن ألا يقوم هؤلاء الذين مازالوا نَشطين في الدولة العميقة بحشد وتعطيل العملية الديمقراطية الجارية”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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