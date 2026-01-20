رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات الجمهور بأمدرمان

تفقد رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس اليوم مجمع خدمات الجمهور بأمدرمان برفقة وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة والأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي محمد علي ومدير عام قوات الشرطة الفريق اول أمير عبدالمنعم فضل.

وطاف سيادته خلال الزيارة على أقسام المجمع المختلفة حيث استمع سيادته إلى إفادات حول الإجراءات المتبعة لتقديم خدمات السجل المدني والجوازات وفحص الحالة الجنائية، مشدداً على أهمية تبسيط وتسهيل إجراءات المواطنين وتمكينهم من إكمالها في اقل وقت ممكن.

واشاد د. كامل إدريس بالطفرة النوعية التي شهدها مجمع خدمات الجمهور فيما يلي تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة واقتدار إذ أن المجمع يقدم أكثر من 10 آلاف معاملة يومية للمواطنين، مؤكداً الحرص على توفير المعينات اللازمة التي تمكّن من استئناف العمل بكافة مجمعات خدمات الجمهور بولاية الخرطوم، مجدداً في هذا الصدد الدعوة للمواطنين بالعودة الطوعية لولاية الخرطوم.

واستمع سيادته إلى تنوير عن مجهودات وزارة الداخلية في سبيل إعمار مجمع خدمات الجمهور بأمدرمان، والجهود المبذولة لاستئناف العمل بمجمع العلاقات البينية بالخرطوم والذي سيتم افتتاحه قريباً إن شاء الله.

كما استمع سيادته إلى ملاحظات وأراء المواطنين حول الإجراءات المتبعة بالمجمع، معبرين عن رضائهم لانسياب العمل بكل سلاسة ويسر.

