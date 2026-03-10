الجمعية السودانية لرعاية زراعة الكبد تطلق المرحلة الثالثة من حملتها التوعوية ضمن حملة قومية كبرى

​ اعلنتت الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد عن انطلاق المرحلة الثالثة من الحملة القومية الكبرى للتوعية بأمراض الكبد، والتي تأتي في إطار جهود الجمعية المستمرة لرفع الوعي الصحي والتبصير بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه.

​وقال الأمين العام للجمعية، الدكتور معتز أحمد البشير، أن هذه المرحلة ترتكز بشكل أساسي على الجانب الإبداعي والتأثير المجتمعي، حيث تشمل إنتاج مجموعة من الفواصل والفقرات البرامجية والدرامية التوعوية.

وكشف البشير عن مشاركة الممثلة القديرة سلمى مدني (الشهيرة بلقب “خابر عزو” ) في هذه الأعمال، لتعزيز وصول الرسائل التوعوية لشتى فئات المجتمع بأسلوب درامي مبسط ومؤثر.

​وأوضح د. معتز أن الحملة مرت بمحطات هامة قبل ان تصل لهذه المرحلة حيث انطلقت المرحلة الأولى عبر المسارح الجوالة التي طافت ولايات البحر الأحمر والجزيرة، فيما ركزت المرحلة الثانية على الجوانب العلمية والعملية من خلال إقامة ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية متخصصة في ذات الولايات.

​وتسعى الجمعية من خلال هذه السلسلة المتكاملة من الأنشطة إلى خلق ثقافة صحية تساهم في حماية المواطنين من مسببات أمراض الكبد، والتعريف بالخطوات الضرورية للوقاية والعلاج، وصولاً إلى الهدف الأسمى بتوطين زراعة الكبد في السودان.

