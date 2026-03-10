العون الإنساني بالشمالية تبحث تنفيذ البرامج الممولة عبر صندوق الأمم المتحدة

بحث مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية، د. وائل محمد شريف،لدى لقائه بمكتبه اليوم مسؤولة منظمة رفقاء لأجل الإنسانية الأستاذة أسرار نزار، بحث اللقاء استكمال إجراءات الاعتماد والتصديق لتنفيذ منشط إقامة إفطار خيري بمستشفى النساء والتوليد بدنقلا، دعماً للمرضى والمرافقين والكادر العامل بالمستشفى.

وأمن اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المفوضية والمنظمات الإنسانية بما يسهم في دعم الجهود الإنسانية بالولاية.

وفي سياق متصل، بحث مفوض العون الإنساني بالشمالية مع منسقة منظمة رائدات فيد الأستاذة اعتزاز آدم عبد الله سير الترتيبات الخاصة بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الممولة من صندوق الأمم المتحدة، بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني والأمانة العامة للشؤون الاجتماعية.

وتتضمن البرامج تنفيذ عدد من الورش التدريبية في بعض المحليات، في إطار تعزيز القدرات وبناء المهارات للفئات المستهدفة.

من جهته أكد مفوض العون الإنساني حرص المفوضية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية، بما يسهم في تنفيذ برامجها ومشروعاتها المختلفة، وتحقيق الأثر الإيجابي في خدمة المستفيدين وتعزيز العمل الإنساني بالولاية.

سونا