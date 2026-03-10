وزارة الإنتاج بسنار تبحث تعزيز التكامل مع هيئة السوكي الزراعية

بحث مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار، المهندس نورالدين داؤود موسى، اليوم مع إدارة هيئة السوكي الزراعية، خطة التعافي لمشروع السوكي الزراعي، مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارة والهيئة لتنفيذ خطط وسياسات الدولة بما يخدم المزارعين ويسهم في تطوير المشاريع المروية.

وأكد نورالدين أن مشروع السوكي الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتنمية منطقة السوكي، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم المشروع وتطويره، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهه.

وكشف عن توجه لإنشاء منصات للصادر كخطوة استراتيجية تسهم في تسهيل عمليات التسويق للمزارعين، إلى جانب وضع خطة عمل لزيادة الإنتاج وإدخال أصناف زراعية جديدة، من بينها إنتاج التقاوى بمنطقة توزي.

من جانبه أكد مدير هيئة السوكي الزراعية، دكتور صلاح الدين شريف طمبل، أن العمل وفق استراتيجية موحدة قائمة على التكامل بين الجهات ذات الصلة يمثل مطلباً أساسياً للنهوض بالمشروع، مشيراً إلى أن إنشاء منصات للصادر يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم المنتجين.

وأوضح طمبل أن التنظيمات وجمعيات المزارعين بالمشروع تشهد استقراراً، كاشفاً عن خطة لتعافي مشروع السوكي الزراعي تشمل إعادة تأهيل الغابات والبساتين.

وأضاف أن محلية السوكي تضم أكثر من مليون وثلاثمائة ألف رأس من الأغنام، ما يعزز فرص تطبيق استراتيجية التكامل الزراعي الرعوي.

وأشار إلى وجود خطة لتأهيل طلمبات المشروع، مبيناً أن الوضع الراهن يتمثل في جاهزية طلمبتين للعمل، بينما تخضع طلمبة أخرى للصيانة، متوقعاً دخول المشروع الموسم الزراعي في حال اكتمال أعمال الصيانة.

وكشف عن خطة تأشيرية لزراعة نحو 65 ألف فدان، منها 25 ألف فدان مخصصة لزراعة القطن، داعياً إلى تنفيذ حملات إرشادية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج لتوعية المزارعين بالتقانات الزراعية الحديثة، إضافة إلى وضع خطة تأمينية متكاملة بمشاركة الجهات الأمنية المختلفة.

سونا