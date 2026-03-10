جمارك القطاع الأوسط بكوستي تدشن برنامج فرحة العيد لدعم الأسر المتعففة

دشنت دائرة جمارك القطاع الأوسط بكوستي بمباني رئاسة القطاع اليوم برنامج فرحة العيد للأسر المتعففة بجمارك ومكافحة التهريب بولاية النيل الأبيض، بحضور اللواء شرطة حقوقي هاشم بله سليمان وعدد من السادة الضباط وصف الضباط .

واكد.العميد شرطة حقوقي بروفيسور محمد نصر عبدالله نصر مدير دائرة القطاع الأوسط كوستي ان المبادرة تأتي تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك .

وقال إن البرنامح يستهدف ادخال الفرحة والسرور الي الاسر المتعففة عبر توزيع سلال غذائية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشة خلال ايام العيد، مشيرا الي ان هذا البرنامج جاء برعاية كريمة من السيد مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح محمد إبراهيم، مستهدفاً عدد اربعين أسرة ، تجسيداً لقيم التكافل والتعاضد المجتمعي .

سونا