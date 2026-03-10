تدشين لقاح الكبد الوبائي (ب) بدلقو

دشن ممثل المدير التنفيذي لمحلية دلقو مدير وحدة دلقو الادارية بالولاية الشمالية الاستاذ هشام عبد اللطيف اليوم بمستشفي فريق لقاح الكبد الفيروسي الوبائي (ب) ذلك في اطار ادخال حزمة جديدة من اللقاحات ضمن برنامج التحصين القومي لتعزيز الصحة العامة وصحة الاطفال..

واكد ممثل المدير التنفيذي لمحلية دلقو ان اللقاح يعد من الاضافات الجديدة في برنامج التحصين ويستهدف الاطفال منذ الولادة وحتي 14يوما ، مشيرا إلى انه يمثل اللقاح رقم (12) ضمن اللقاحات المقدمة للاطفال.

واضاف ان اللقاح الجديد يسهم في الوقاية من مرض الكبد الوبائي .

من جانبه اكد مدير الشئون الصحية بمحلية دلقو دكتور ابو القاسم احمد علي ان لقاح التهاب الكبد الفيروسي (ب) يعد خطوة مهمة ضمن جهود وزارة الصحة لمكافحة المرض وحماية الاجيال القادمة مشيرا إلى ان اللقاح يوفر حماية تصل الى 95% مضيفا ان اللقاح متوفر وآمن ويقدم مجانا عبر مراكز التحصين الثابتة والفرعية والفرق الجوالة .

