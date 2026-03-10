رئيس الوزراء يوجّه بإجلاء الطلاب السودانيين بالجامعات الإيرانية

\r\n \u0648\u062c\u0647 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u062f\u0643\u062a\u0648\u0631 \u0643\u0627\u0645\u0644 \u0627\u062f\u0631\u064a\u0633\u060c \u0628\u0625\u062c\u0644\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0637\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0630\u064a\u0646 \u064a\u062f\u0631\u0633\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0644\u062c\u0627\u0645\u0639\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u064a\u0631\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0639\u0628\u0631 \u062a\u0631\u0643\u064a\u0627 \u0639\u0627\u062c\u0644\u0627\u060c \u0648\u0630\u0644\u0643 \u0639\u0644\u0649 \u0646\u0641\u0642\u0629 \u062d\u0643\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0644 \u0627\u0647\u062a\u0645\u0627\u0645\u0627 \u0645\u0646\u0651\u0647\u0627 \u0628\u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646\u064a\u064a\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0645\u0647\u062c\u0631.\r\n\r\n\u0633\u0648\u0646\u0627