تنفيذي الدامر يسلّم موقع مستشفى بوهيات المهندس لطب وجراحة الكلى

أكد الأستاذ عبدالباسط محمد الأمين، المدير التنفيذي لمحلية الدامر، اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لقيام مشروع مستشفى بوهيات المهندس لطب وجراحة الكلى بمدينة الدامر.

جاء ذلك لدى تسليمه اليوم موقع المستشفى لمندوب شركة بوهيات المهندس المنفذة للمشروع، والذي يقع شرق مستشفى العيون التابع لشركة أسمنت الشمال.

ووصف المدير التنفيذي لمحلية الدامر قيام المشروع بأنه إضافة حقيقية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمواطني المحلية والولاية، مشيراً إلى دوره في توطين عمليات زراعة الكلى بالسودان وتقليل التكلفة الباهظة لزراعة الكلى عن كاهل مواطني الولاية ومحلية الدامر.

وأشاد المدير التنفيذي بالمساهمات الكبيرة والمقدرة لشركة بوهيات المهندس والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.

من جانبه أعرب الأستاذ معاذ سعيد البدوي، مندوب شركة بوهيات المهندس، عن شكره وتقديره لوالي ولاية نهر النيل والمدير التنفيذي لمحلية الدامر لتخصيص موقع لتشييد هذا الصرح الطبي، معلناً بدء مراحل العمل في تشييد منشآت مستشفى بوهيات المهندس لطب وجراحة الكلى بالدامر عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

سونا