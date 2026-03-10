استمرار أعمال السفلتة في الطرق الداخلية بمدينة كسلا

تواصلت بمدينة كسلا اعمال السفلتة في الطرق الداخلية ضمن العقد المبرم مع شركة ايربا للمقاولات ضمن مشروع اعادة التأهيل وصيانة وتشييد الطرق الداخلية بمحلية كسلا بتمويل من الموارد الذاتية للولاية.

وفي هذا الاطار وقف وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المهندس عبد القادر محمد زين ــ على أعمال السفلتة في طريق الثورة بطول 950 متر وطريق بنك السودان سوداتل وطريق سوق غرب القاش السكة الحديد.

واوضح الوزير ان العام 2026 سيشهد انفتاحا كبيرا في مجال تشييد الطرق على مستوي محليات الولاية المختلفة منها تشييد 8 كيلومترات بمدينة حلفا الجديدة و2 كيلومترات بطريق ود الحليو السد اضافة إلى طرق أخرى في محليات شمال الدلتا وغرب كسلا وريفي كسلا.

واضاف الوزير ان تنفيذ خطة تشييد الطرق بالولاية التي بدات منذ العام السابق رغم الظروف المعلومة دليل على حرص وجدية الحكومة في ايجاد بنية تحتية كبيرة في الطرق التي لم تشهد عمليات للصيانة منذ فترة طويلة مشيرا إلى ان هذه الخطوة ستعمل على ربط مناطق الولاية مع بعضها البعض وداخل المحليات.

واوضح ان الولاية قامت بتوقيع عقودات لتششيد الطرق مع الشركة الثلاثية للانشاءات وشركة زادنا العالمية سيتم اكتمالها خلال العام الحالي بالاضافة إلى اعمال أخرى تشمل جانب مصارف الامطار وازالة المخالفات والتشوهات البصرية التي تخصم من رصيد مدينة كسلا التي عرفت بالجمال.

واستعرض مدير الطرق بالولاية المهندس كمال الزين مراحل تنفيذ الطرق الاسفلتية والترابية والردميات المحسنة في بعض المناطق خاصة خطوط المواصلات الرئيسية كمرحلة أولى وصيانة الطرق في المحليات الشمالية التي تأثرت بالخريف.

وناشد المواطنين بالحفاظ علي الطرق بعدم تدفق المياه على الاسفلت خاصة اصحاب الكافتريهات والمنازل المطلة على الاسفلت.

من جانبه كشف المهندس محمد الحاج محمد عبد القادر مدير مشروع الطرق بشركة ايربا عن ايفاء الشركة بما يليها في تنفيذ سفلتة الطرق الداخلية بمدينة كسلا .

مشيرا إلى ان الشركة وبتعاونها مع حكومة الولاية استطاعت ان تضع بصمة بتنفيذطرق ذات مواصفات بمدينة كسلا وان الشركة على استعداد للتعاون مع حكومة الولاية والمساهمة معها في تنفيذ خطتها في مجال تشييد الطرق.

سونا