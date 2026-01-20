وزارة الخارجية تنعي السفير صالح محمد عثمان

بمزيد من الحزن والأسى، ينعى السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والعاملون بالوزارة في ديوانها العام وبعثاتها في الخارج، إلى الشعب السوداني والأسرة الدبلوماسية، فقيد الدبلوماسية السودانية:

السفير صالح محمد عثمان

رحمه الله تعالى

الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين الموافق ١٢ يناير 2026م.

لقد التحق الفقيد بوزارة الخارجية عام 1963م، وخدم وطنه بإخلاص وتفانٍ في العمل الدبلوماسي في عدد من المحطات المهمة، من بينها بيروت وبون ونيويورك.

ثم واصل مسيرته المهنية في العمل الدولي بانضمامه إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في نيروبي، حيث شغل وظائف رفيعة وأسهم بفاعلية في تطوير أداء البرنامج، قبل أن يعمل لاحقاً بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مملكة البحرين.

وقد عُرف السفير الراحل بالكفاءة المهنية العالية، والخبرة الواسعة في العمل الدبلوماسي ومتعدد الأطراف، إلى جانب التزامه القيمي، ودماثة خلقه، وحسن سيرته، مما أكسبه احترام زملائه وتقدير المؤسسات التي عمل بها على المستويين الوطني والدولي.

وإذ تنعي وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذه القامة الدبلوماسية والوطنية الرفيعة، فإنها تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى زملائه ومحبيه داخل السودان وخارجه، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.