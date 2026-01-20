افتتاح جمعية البحوث الصيدلانية (PRA) بجامعة الجزيرة

شهدت القاعة الدولية بجامعة الجزيرة صباح الأحد فعالية علمية نوعية تمثلت في إفتتاح جمعية البحوث الصيدلانية (PRA) تأكيداً على المكانة المتقدمة للبحث العلمي الطلابي ودوره المحوري في صناعة المستقبل الصيدلاني وسط حضور نوعي ضم قيادات أكاديمية وأساتذة وباحثين وطلابًا .

وتُعد جمعية البحوث الصيدلانية (Pharmaceutical Research Association – PRA) منصة بحثية علمية تُعنى بتطوير المعرفة والمهارات والقدرات البحثية للباحثين الناشئين في المجال الصيدلاني والعلوم ذات الصلة وتسعى لخلق بيئة داعمة ومحفّزة تمكّن الشباب من والإنخراط المبكر في مسيرة البحث العلمي وصولاً إلى مستويات متقدمة محلياً وإقليمياً وعالمياً .

وتنطلق رؤية PRA من إيمان راسخ بأن البحث العلمي لم يعد حكراً على الدراسات العليا بل هو مسار يجب أن يبدأ منذ المراحل الأولى للتكوين الأكاديمي فيما تتمثل رسالتها في تكريس الجهود لتعزيز ثقافة البحث الصيدلاني ونشر الوعي بقيمته وتفعيل أدواته الحديثة مع التركيز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والحوسبة والذكاء الاصطناعي في تطوير إكتشاف الأدوية وتسريع مخرجات البحث وتقليل كلفته .

وأكد د. حسب الرسول قسم الله عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة أن ما تقدمه PRA يمثل تحولاً نوعياً حقيقياً في مسيرة البحث العلمي مؤكداً أن دمج الحاسوب والذكاء الإصطناعي في البحوث الصيدلانية أصبح ضرورة علمية ملحّة لا خياراً ترفياً .

وأوضح أن جامعة الجزيرة تنظر إلى الطالب كشريك أصيل في إنتاج المعرفة مجدداً إلتزام العمادة بتذليل العقبات ودعم الجمعية في مسيرتها العلمية .

فيما عبّر د. مقبل عبد المنعم عميد كلية الصيدلة بجامعة الجزيرة عن فخره وإعزازه بجمعية PRA لما حققته من حضور علمي لافت وأثر واضح في نشر البحث العلمي الطلابي.