والي الشمالية يطلع على سير أعمال حج 1447 هجرية

اطلع والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد على سير أعمال واجراءات حج 1447 هجرية، كما تعرف لدى لقائه اليوم بمكتبه أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية الاستاذ أحمد عبد الحليم محمد على مشاركة الامانة في ورشة التقييم والتقويم الاتحادية لحج العام 1446هجرية والتي انعقدت بولاية البحر الاحمر مؤخرا، وكذلك التعرف على نتائج زيارة امين امانة الحج والعمرة بالشمالية للمملكة العربية السعودية.

واشاد الوالي بجهود امانة الحج والعمرة والشركاء في انجاح اعمال حج العام الحالي ووجه بضرورة مضاعفة الجهد والعمل لخدمة لضيوف الرحمن، من ناحية ثانية التقى المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الشمالية دكتور ساتي حسن ساتي بمكتبه وفد امانة الحج والعمرة بالولاية برئاسة امين الامانة الاستاذ احمد عبد الحليم محمد بحضور مدير القمسيون الطبي دكتور صلاح الحاج.

وبحث اللقاء تنفيذ الاشتراطات والارشادات الصحية الصادرة من وزارة الحج والعمرة السعودية واكد امين امانة الحج والعمرة بالشمالية (لسونا) ان جميع حزم الخدمات التي ستقدم للحجاج داخل المملكة العربية السعودية تم ترتيبها بصورة طيبة، واشار الى ان التسجيل المبدئي للراغبين لاداء حج 1447 هجرية يسير بصورة جيدة واضاف ان العدد المسجل حتى الآن بلغ 1250حاجا وحاجة.

سونا