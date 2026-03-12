قائد البراء يغلق حساباته خشية التتبع والاستهداف الجوي بعد التصنيف الأميركي

أغلق قائد كتيبة البراء بن مالك، المصباح أبوزيد طلحة، حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في السودان تنظيماً إرهابياً، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة الخميس.

وقالت المصادر إن الخطوة جاءت في سياق مخاوف من المتابعة الإلكترونية عقب القرار الأميركي، الذي يضع الجماعة وفصائل مرتبطة بها تحت رقابة مشددة.

ويثير التصنيف الأميركي تحديات جديدة للمؤسسة العسكرية السودانية، في ظل تقارير تتحدث عن وجود عناصر ذات ارتباطات تنظيمية داخل بعض الوحدات. ويرى محللون أن القرار قد يؤثر على علاقات الجيش الخارجية، خصوصاً في مجالات التسليح والتدريب والتعاون الأمني.

الانتباهة