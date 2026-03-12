حريق يلتهم قرية كاملة في شمال كردفان… والأسر تفقد منازلها ومخزونها الغذائي

اندلع حريق واسع في قرية كندوة أحمد التابعة لمحلية وسط أم روابة بولاية شمال كردفان، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من ممتلكات السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن النيران امتدت بسرعة داخل القرية، وتسببت في خسائر مادية كبيرة قُدرت بمليارات الجنيهات السودانية. وأضافت أن عدداً من الأسر فقدت منازلها ومخزونها من المحاصيل والسلع الأساسية.

وذكرت التقارير أن الحريق خلّف أوضاعاً إنسانية صعبة، إذ باتت الأسر المتضررة دون مأوى وتعاني نقصاً في الاحتياجات الأساسية.

وطالب سكان القرية عبر مناشدات محلية مفوضية العون الإنساني في السودان والهلال الأحمر السوداني ومنظمات الإغاثة في ولاية شمال كردفان بالتدخل العاجل. ودعا الأهالي إلى توفير خيام ومواد غذائية وطبية للمتضررين.

