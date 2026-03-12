أمين عام حكومة الولاية الشمالية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

التقى أمين عام حكومة الولاية الشمالية الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، اليوم المستر رافي فيلو المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بحضور معتمد اللاجئين بالولاية وأعضاء اللجنة العليا لضبط الوجود الأجنبي، حيث بحث اللقاء سبل التنسيق المشترك حول قضايا الوجود الأجنبي بالولاية.

وتناول الاجتماع أوضاع اللاجئين الموجودين بالولاية الشمالية والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى مناقشة مستقبل الوجود الأجنبي وآليات تنظيمه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح مقرر اللجنة العليا لضبط الوجود الأجنبي بالولاية الأستاذ يوسف محمد يوسف في تصريحات صحفية أن الاجتماع ركز بصورة خاصة على أوضاع اللاجئين والخدمات التي تقدم لهم، إلى جانب الترتيبات المستقبلية الخاصة بتنظيم الوجود الأجنبي في الولاية.

وأشار إلى أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها وضع خطوات واضحة لتدخلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما يسهم في دعم جهود حكومة الولاية في إدارة ملف الوجود الأجنبي وتقديم الخدمات للاجئين، وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة ممثلة في معتمدية اللاجئين.

وأكد يوسف أن النقاط التي طرحتها المفوضية خلال الاجتماع تعد ذات أهمية كبيرة، معربًا عن أمله في أن يسهم اللقاء في تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بملف الوجود الأجنبي بالولاية.

سونا