مسؤول أميركي يكشف دعم الحرس الثوري لكتيبة البراء في السودان

وأضاف بولس أن الولايات المتحدة ماضية في جهودها لعرقلة ما وصفه بمحاولات إيران توسيع دائرة العنف في الشرق الأوسط وخارجه.

وفي بيان منفصل، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن الأفراد أو الجهات التي تتعامل مع جماعة الإخوان في السودان قد تواجه عقوبات، وذلك بعد إدراج الجماعة على قائمة “الكيانات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص”، مع نية واشنطن تصنيفها أيضاً “منظمة إرهابية أجنبية”.

وقالت الوزارة إن القانون الأميركي يحظر على المواطنين الأميركيين إجراء معاملات مع الأطراف الخاضعة للعقوبات، مشيرة إلى أن التعاملات المالية أو التجارية مع الإخوان السودانية قد تعرض أصحابها لعقوبات أولية أو ثانوية بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب.

وأكد البيان أن التصنيف يهدف إلى عزل الجماعة ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، موضحاً أن جميع ممتلكاتها أو مصالحها الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة جهات أميركية سيتم تجميدها.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت الاثنين أن جماعة الإخوان السودانية تستخدم العنف ضد المدنيين وتسعى إلى تقويض جهود إنهاء النزاع في السودان، مشيرة إلى أن مقاتلين تابعين لها تلقوا تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني. كما ذكرت أن كتيبة البراء بن مالك أدرجت على قوائم العقوبات في سبتمبر 2025 لدورها في القتال الدائر في السودان.

وشددت واشنطن على أن إيران، بصفتها دولة مصنفة راعية للإرهاب، تواصل تمويل وتوجيه أنشطة عبر الحرس الثوري في عدة مناطق. وأكدت أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لحرمان طهران والجماعات المرتبطة بها من الموارد التي تمكّنها من تنفيذ أعمال عنف أو دعمها.

الانتباهة