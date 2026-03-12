رشان أوشي تكشف وثائق رسمية لملفات فساد تهز المشهد السوداني

قالت الصحفية السودانية رشان أوشي إن سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير ارتبط بتراكم فساد واسع داخل مؤسسات الدولة خلال ثلاثة عقود، معتبرة أن حجم التجاوزات المالية والإدارية كان عاملاً رئيسياً في انهيار النظام، وفق ما ورد في مقال نشرته مؤخراً.

وأوضحت أوشي أن ممارسات الفساد امتدت داخل أجهزة الدولة بدرجة أثرت على أداء المؤسسات وأضعفت قدرتها على تنفيذ برامجها. وأضافت أن تجارب دولية تشير إلى أن الأنظمة تتعرض للانهيار عندما تصبح التجاوزات جزءاً من بنيتها الإدارية.

وقالت إن السودان يواجه حالياً وضعاً أكثر تعقيداً بسبب الحرب الدائرة وتدهور الاقتصاد وتراجع التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن آلاف الشباب يشاركون في القتال بينما تتحمل أسرهم تبعات الصراع.

وفي المقابل، تحدثت أوشي عن وجود مجموعات داخل مؤسسات الدولة تستغل الظروف الحالية لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرة إلى أن تقارير ديوان المراجعة القومي وثّقت اعتداءات على المال العام وتجاوزات في الصرف واستغلالاً للنفوذ.

الانتباهة