وزير الداخلية يشيد بآداء منسوبى قوات السجون

اكد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المساندة لها قدمت ملاحم بطولية خالدة وهى تدافع عن الوطن خلال معركة الكرامة التى أبلى فيها الشعب السودانى بلاءا حسنا قدم الشهداء والجرحى حتى تم دحر أوباش المليشيا الإرهابية مهزومين وسيتم تطهير أرض السودان من المرتزقة الاوباش ، مشيرا الى أن قوات الشرطة وبعد تحرير الخرطوم عادت كل وحدات الشرطة الى مقارها وبدأت فى ترتيب وتنظيم مقارها وتنفيذ الخطط التأمينية للعاصمة وبسط الأمن والطمأنينة لمواطنى الولاية ، جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الإفطار الرمضانى لمنسوبى قوات السجون بحضور الفريق شرطة حقوقى/ ياسر عمر ابوزيد مدير قوات السجون ومدراء الدوائر والإدارات بقوات السجون

مشيدا بأعمال الصيانة والتأهيل التى إنتظمت رئاسة قوات السجون مما جعل بيئة العمل جاذبة ، مؤكدا توفير الدعم اللازم لتكملة مشروعات التأهيل لمبانى الرئاسة وسجن سوبا

مدير قوات السجون اشار في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة الى أهمية الزيارة التى رفعت من الروح المعنوية للقوات ، مبينا أن قوات السجون قدمت الشهداء والجرحى فداء للوطن ولينعم المواطن بالأمن والطمأنينة ، مضيفا أن منسوبى قوات السجون يؤدون واجباتهم بتجرد ومسؤلية وفق القانون.

المكتب الصحفي للشرطة