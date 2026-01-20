والي البحر الأحمر يتفقد أعمال الصيانة بمسجد تاج السر بسواكن ويشهد ختام ورشة ترميم المباني التاريخية

في إطار اهتمام حكومة ولاية البحر الأحمر بالمعالم الدينية والأثرية سجل والي الولاية، الفريق الركن مصطفى محمد نور، زيارة تفقدية لمدينة سواكن التاريخية، شملت مسجد مولانا محمد عثمان تاج السر الميرغني، وعدد من المرافق للوقوف على سير أعمال الصيانة والترميم الجارية في هذا الصرح الديني العريق.

أوضحت الأستاذة سامية أوشيك، أمين عام المجلس الأعلى للسياحة والبيئة بالولاية، أن زيارة السيد الوالي تأتي تأكيداً على التزام الدولة بحماية الموروث الثقافي والديني.

وأشارت إلى أن الزيارة تزامنت مع ختام الورشة التدريبية المتخصصة في “ترميم المباني التاريخية”، حيث شرف الوالي توزيع الشهادات على المتدربين الذين تم تأهيلهم وفق أسس علمية للمحافظة على نمط البناء الفريد في سواكن.

من جانبه رحب الأستاذ محمد المصطفى عيسى، راعي الطريقة الختمية بولاية البحر الأحمر، بزيارة الوالي والوفد المرافق له، مؤكداً في كلمة نيابة عن أسرة المسجد أن أعمال الصيانة الجارية تمثل استعادة لبريق هذا المعلم الذي ظل منارة للعلم والعبادة لقرون.

وأشاد باهتمام الدولة بالمساجد الأثرية التي تمثل عمق الهوية السودانية والارتباط الروحي لمواطني المنطقة.​

ومن جانبه، شدد ممثل الهيئة العامة للمتاحف والآثار، الدكتور فخري حسن عبد الله، على الأهمية الفنية لعمليات الترميم الجارية، موضحاً أن الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المنفذة لضمان الحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية للمباني التاريخية بسواكن.

وأكد أن تدريب الكوادر المحلية على تقنيات الترميم يعد خطوة استراتيجية لضمان استدامة هذه المعالم وحمايتها من العوامل الطبيعية.​