النيلين
جرائم وحوادث

حارس عمارة يطرق باب بريطانية في غياب زوجها .. وعندما فتحت له كانت المفاجأة !

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فاجأ حارس عمارة في منطقة ”جليب الشيوخ“ بالفروانية في دولة الكويت، سيدة بريطانية عندما قام بتقبيلها بالإكراه، كما قام بتحسس مناطق من جسدها؛ وعندما صرخت ودفعته فرّ هاربا.

ووفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية، فإن وافدة من جنسية بريطانية قدمت شكوى للجهات الأمنية ذكرت فيها أنه أثناء وجودها في شقتها سمعت طرقا على باب منزلها في غياب زوجها، وعندما فتحت وجدت حارس العمارة يطلب منها تغيير مكان سيارتها التي أوقفتها في موقف غير مخصص لها، إلا أن الحديث طال بينهما إلى أن اقترب الحارس منها وأمسك يدها، ثم تحسسها، قبل أن يقوم بتقبيلها عِنوة.

ولم تجد البريطانية طريقة لتدافع بها عن نفسها أمام هجوم الحارس المباغت، إلا الصراخ ودفعه، فلاذ بالفرار.

صحيفة المرصد

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1 تعليق

Hisham 2020/01/25 at 11:07 ص

شنو يعني

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