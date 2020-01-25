تفاصيل وفاة كاتب مصري شاب داخل معرض الكتاب بعد ساعات من تنبؤه بموته.. وهكذا رثى نفسه !

توفي كاتب مصري شاب متأثرا بإصابته بأزمة قلبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وحسب “إرم نيوز” قال محمد منير المستشار الإعلامي لوزير الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم: إن ”محمد حسن خليفة، تُوفي داخل المستشفى ولم يستطع الأطباء إسعافه لأنه أُصيب بأزمة قلبية ثانية بعد وصوله المستشفى، إذ استفاق من الإغماءة الأولى داخل سيارة الإسعاف“.موضحا أن ”تقرير الوفاة قال إن الوفاة طبيعية“.

وكانت وزارة الثقافة المصرية نعت الكاتب المصري الشاب وقالت في بيان لها: ” ”تنعى وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب ببالغ الحزن والأسى الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية في مستشفى القوات الجوية بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة“.

وتداو رواد التواصل الاجتماعي منشوراً كتبه خليفة قبل ساعات من وفاته جاء فيه: “علقت خبر موتي على الحائط، وكل صباح ومساء كنت ألقي نظرة عليه، لأطمئن أن ورقة الجرنال التي كتبت فيها الخبر بخط كبير وصفحة أولى بعيداً عن الوفيات ما زالت سليمة، وتستطيع أن تقاوم معي الأيام القادمة”.

صحيفة المرصد

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