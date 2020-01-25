أمريكية تبيع زوجها بـ111 دولارا بسبب “بنطلون”

عرضت زوجة أمريكية من ولاية ميتشيجان الأمريكية زوجها للبيع مقابل 110 دولارات بعد أن تسبب في تقلص بنطالها المفضل.

ورغم أن الكثير من الملابس تخرج من الغسالة أصغر قليلاً مما كانت عليه عند دخولها، لكن يبدو أن خطأ الغسيل المعتاد فاق كل الحدود مع سروال هذه المرأة.

ونشرت الأمريكية في إحدى المجموعات النسائية على “فيسبوك”، صورة لهفوة زوجها التي لا تغتفر، حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وفي تلك الصورة يقف الزوج “المذنب”، بينما يخفي وجهه بعد شعوره بالحرج لتسببه في تقلص بنطال زوجته المفضل بعد الغسيل.

ويظهر أن السروال الصوفي المحاك، الذي ذكرت أنه من ماركة أسترالية باهظة، أصبح مناسبا لطفل صغير بعد دورة غسيل قوية للغاية.

وكتبت المرأة مازحة أنها تريد أن “تبيع” زوجها لتعويض بعض الأموال التي خسرتها، لأن سعر البنطلون 199 دولارا، والآن نفدت كل القطع المعروضة منه.

وطلبت مقابل زوجها 111 دولارا من أي امرأة ستأخذه، لكن يبدو أنها لم تتلقَّ أي عروض للشراء، واكتفت النساء بكتابة تعليقات حول كيف خذلهم شركاؤهم بطرق مماثلة.

وقالت إحدى النساء: “منعت زوجي أيضا من غسل أي شيء يخصني بعد غسله ووضعه قميصا حريريا غاليا وثمينا للغاية في المجفف”، بينما كتبت امرأة أخرى: “أعتقد أنك ستواجهين مشكلة في بيعه”.

وكتبت نساء ساخطات أخريات المزيد من القصص، وقالت إحداهن إنها ما زالت تحتفظ بسترة منكمشة في خزانة ملابسهم كتحذير لشريكها.

وأضافت: “لقد فعل ذلك بسترتي الصوفية المفضلة. إنها لا تزال معلقة في غرفة ملابسي لكي يراها كتذكير بألا يلمس ملابسي أبدًا مرة أخرى”.

بوابة العين الاخبارية

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