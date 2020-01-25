أحلام توجه “تحية خاصة” في ختام “موسم الرياض” وتتلقى هدية من الذهب الخالص

وجهت المطربة الإماراتية، أحلام، تحية خاصة، من الحفل الغنائي، الذي أحيته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، ويقام تكريما لمشوارها الفني الممتد إلى 25 عاما.

وحرصت أحلام بعد انطلاق حفلها في الرياض، والذي يحمل اسم “ليلة فنانة العرب”، على توجيه التحية إلى صديقتها، الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، التي مرت بأزمة صحية خلال الأشهر الماضية.

وقالت أحلام للجمهور، وفي حضور فجر السعيد بنفسها: “لن أنسى أن أرحب بشخص غالي عزيز وحبيب، وأعتبر أن 2020 بداية سنة جديدة في عمرها الجديد، وإن شاء الله عمرك طويل، الإعلامية الكبيرة فجر السعيد”.

وتلقت أحلام في حفل تكريمها، اليوم الجمعة، درعا من الذهب الخالص، عبارة عن تاج يمثل شعارها “الملكة”.

ويأتي حفل أحلام تزامنا مع ختام “موسم الرياض”، اليوم الجمعة.

وغردت أحلام، عن حفلها “ليلة فنانة العرب”: “تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي أحلام، وفي ختام موسم الرياض، شكرا معالي المستشار، تركي آل الشيخ، على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسه وعشرين عام توجت بـ “ليلة فنانة العرب”، أنتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي، ولولاكم لما كنت أحلام بنت زايد”.

وكانت أحلام أحيت آخر حفلاتها الغنائية، خلال فعاليات معرض “أنا عربية”، المقام ضمن ليالي “موسم الرياض”، بعد أن شاركت للمرة الأولى بحفلات السعودية في شهر مارس/ آذار 2018.

سبوتنيك

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