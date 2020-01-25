بعد خسارتها في “ذا فويس كيدز”… تامر حسني يلتقي هايدي محمد

أثارت المتسابقة المصرية، هايدي محمد، جدلا كبيرا في الوسط الفني المصري والعربي، بعد خسارتها في برنامج “ذا فويس كيدز” في موسمه الثالث.

وذكر الموقع الإلكتروني “مصراوي”، مساء أمس، الخميس، أن الفنان المصري، تامر حسني، التقى هايدي محمد، بعدما امتدحها وأثنى على صوتها وموهبتها، وقام بالغناء معها.

وأوضح الموقع الإلكتروني أنه من المعروف عن حسني دعمه للعديد من المواهب، وخاصةً الأطفال وذلك منذ مشاركته في لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids “ذا فويس كيدز” في الموسمين الماضيين.

ويشار إلى أن خروج هايدي محمد من The Voice Kids في موسمه الحالي “الثالث”، قد أثار جدلًا واسعًا، خاصة وأن البعض يرى أن الطفلة المصرية تمتلك موهبة حقيقية، فضلًا عن تصريحات الطفلة وأسرتها عن تعرضها للظلم بعد خروجها من المسابقة.

ويذكر أن لجنة تحكيم برنامج “The voice kids”، في الموسم الثالث، تضم: النجم اللبناني، عاصي الحلاني، ومواطنته، نانسي عجرم، والمصري محمد حماقي.

سبوتنيك

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