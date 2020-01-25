“حيلة غريبة” من رجل صيني للانفصال عن محبوبته

لجأ شاب من شنغهاي في الصين إلى حيلة غريبة لكي تنفصل خطيبته عنه، وفي نفس الوقت لا يشعر هو بذنب، بعدما اكتشف فجأة أنه لم يعد يرغب في الزواج منها.

وتوصل الرجل، ويدعى تشن، إلى خطة جعلت منه مجرمًا، إلى أن ألقت الشرطة القبض عليه بسبب فعلته، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”، السبت.

وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة للوضع الاجتماعي والسمعة في المجتمع الصيني، ظن تشن أن عروسه وعائلتها سيشعران بخيبة أمل كبيرة من الأخبار التي تؤكد القبض عليه بتهمة السرقة، حتى أنهم سيلغون ترتيبات الزفاف على الفور، مما يتيح له أن ينفصل عنها دون ذنب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دخل تشن ببساطة إلى ملهى للرقص على طريق هواشان، في شنغهاي، وسرق مكبر صوت بلوتوث، رغم أنه يعلم جيدا أن المكان مراقب بالكاميرات.

ولم يتوقع تشن أن تطرق الشرطة بابه بهذه السرعة، وتوجه إليه تهمة السرقة. وعندما سٌئل عن دوافعه، لم يخجل الرجل من إخبار الضباط بالحقيقة.

وقال تشن: “صديقتي تريد الزواج مني، لكنني لا أريد الزواج منها. كنت أعرف أنه سيتم القبض علي. لقد أردت في الواقع أن أذهب بعيدا، وانفصل عنها، لكنني كنت غاضبا”.

وأضاف أنه اختار سرقة مكبر الصوت -الذي يبلغ سعره حوالي 290 دولارا- لأنه أراد أن تكون سرقة قيّمة كافية لإبلاغ الشرطة عنه، وفي نفس الوقت غير مكلفة، وبالتالي لا يتسبب في إيذاء نفسي للمالك.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، لا يزال تشن محتجزا لدى الشرطة، لكن من المرجح ألا يبقى هناك لفترة طويلة بسبب هذه المخالفة البسيطة. وليس من الواضح ما إذا كانت خطته نجحت، وانفصلت صديقته عنه.

سكاي نيوز

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