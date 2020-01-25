استشهاد رجال شرطة أثر مطاردة لمهربي الدقيق في الحدود الأريترية

ستشهد الرقيب منذر ابراهيم وجندي مصعب عبدالله اثر مطاردة لعربة بوكس تحمل دقيقا مهربا الي ارتريا في شارع كاتكوه بين ابوقمل واللفة مما ادى لإنقلاب عربة المكافحة أثر اصطدامها بعمود كهرباء بسبب غبار المطاردة الكثيف.

واصابة كل من الوكيل عريف عبدالرحيم حسن بليل الآن بالعناية المكثفه والحاله غير مستقرة كما ان الجندي محمد محجوب بترت له الرجل اليمني من الركبة

وأصيب الجندي منذر محمد علي بجروح متعددة..

وتم دفن الشهيد منور بمقابر الحسن والحسين له المغفرة والرحمة .. ويقام المأتم بكسلا حي العامرية..

انا لله وانا اليه راجعون..

وعاجل الشفاء للجرحى

الادارة العامة للمرور

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