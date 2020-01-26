والي الخرطوم يزور المعرض ويشيد بجناح للتنمية البشرية

ثمن والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد جهود المجلس الأعلى للتنمية في مجال تدريب وتأهيل العاملين و ترقية الخدمات بالولاية ، جاء ذلك خلال زيارته أمس جناح المجلس بمعرض الخرطوم الدولي مشيداً بجناح المجلس وجهوده وانجازاته في مجالات عمله المختلفة ، وتميزه في عرض الأنشطة والفعاليات ، وأعلن الوالى إستمرار دعمه لجهود المجلس في مجال التدريب لترقية وتطوير أداء العاملين بالولاية .

من جهته أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية و العمل بالولاية دكتورعبدالعاطي محمد خير أن عمل المجلس يتمثل في ” 4″ محاور أساسية تشمل التدريب المهني وبناء القدرات والتطوير الإداري والجودة والعمل ، وأشار د. عبدالعاطي محمد خير إلى أن جناح المجلس بمعرض الخرطوم عكس ماتم انجازه في مجال بناء القدرات وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي و تدريب المعلمين والجدارات الاساسية للعاملين بالولاية والتطوير الإداري والجودة والتقييم الذاتى بالإضافة إلى برامج وانشطة مراكز التدريب المهني والعمل والسلامة والصحة المهنية والشراكات، مؤكداً أن تدريب وتأهيل العاملين بالولاية وتنمية وتطوير المجتمع من أولويات خطة العام 2020م.

سونا

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