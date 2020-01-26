“عبير” تطلب الخلع “بيلبس تيشرتات عليها رقم تليفونه”

أقامت “عبير. ع” دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، مبررة طلبها بـ ” جوزي بيلبس تيشرتات مكتوب عليها اسمه ورقم تليفونه”.

تقول الفتاة الثلاثينية، في دعواها رقم 2170 لسنة 2019: تزوجت من صاحب مصنع ملابس، بعد قصة حب استمرت عام ونصف، بعدما تعرفت عليه داخل إحدى النوادي، وتكررت الصدفة أكثر من مرة، ومن بعدها وتحولت الصداقة إلى قصة حب بيننا”.

أضافت “عبير”: ” لم أعلم بشخصية زوجي الغريبة إلا بعد الزواج، فزوجي يقوم بمعاكسة البنات التي يريد محادثتها عن طريق رقم هاتفه الموجود على التيشرتات الخاصة به، حتى وصل الأمر لمعاكسته أقرب صديقاتي والتي تسببت له في فضيحة في الوسط الذي نعيش به؛ بعد تصرفه المخزي”.

تروي الزوجة لحظات جعلتها تفقد الثقة في زوجها، قائلة: “لاحظت بعد مرور 5 أشهر على زواجنا تغير شديد في تصرفات زوجي، فهو يقول لبعض صديقاته أني شقيقته أو إبنة خالته، الأمر الذي دفعني لترك المنزل والذهاب لدى أسرتي”.

تابعت “عبير”: “انتظرت عودة والدي من السفر وعرضت عليه ما يفعله زوجي، ولم يقتنع إلا بعدما شاهد رقم هاتفه على ملابسه، وحاول والدي وضع حل لما يحدث وعرض عليه الطلاق؛ لكن زوجي رفض إلا حال تنازلي عن مستحقاتي”.

اختتمت: لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى مستشار خاص بقضايا الأحوال الشخصية، وبعدها لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع؛ ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

مصراوي

شارك الموضوع :



