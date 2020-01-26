معتمد شرق النيل: أهمية صيانةآليات وعربات النظافة

شدد اللواء ركن م عبد المحسن حسين عيسي معتمد محلية شرق النيل على أهمية مراجعة الصيانة الدورية لعربات آليات النظافة ودخولها للخدمة .

واكد التزام المحلية بدعم المشروع ماديا ولوجستيا من خلال توفير المعينات اللازمة وقطع الغيار الجديدة لعربات النفايات المتعطلة .

ووجه خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم للورشة المركزية لصيانة اليات النظافة بوحدة وادي سوبا الادارية وجه بالمراجعة الدوريه للاليات لضمان استمراريتها مثمنا الجهد الكبير المبذول من المهندسين والفنيين لإدخال العربات المعطلة بالمشروع الى الخدمة،.

يذكر أن المعتمد والوفد المرافق طاف على أقسام الصيانة بالورشة واستمع إلى تقرير مفصل عن سير العمل وأعمال الصيانة وعدد الآليات المعطلة.

سونا

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