ما سبب احتفاظ عامل بريد بـ24 ألف رسالة وطرد دون تسليمها لأصحابها

أحيل عامل بريد من مدينة كاناغاوا اليابانية إلى القضاء بعد توجيه اتهامات له تتعلق بتخزينه لآلاف من الرسائل والطرود البريدية كان قد خبأها في منزله.

صاحب الـ61 عاما والموظف في قسم البريد احتفظ بآلاف الرسائل والطرود البريدية في منزله ليصل عددها إلى 24 ألف رسالة وطرد غير مسلم لأصحابه.

وبحسب الشرطة المحلية فإن عامل البريد كان ينزعج من إيصال البريد، لانه لم يكن يرغب بأن يعتقد زملاؤه في العمل بأنه أقل كفاءة من الموظفين الأصغر سنا.

وفي حالة تمت إدانة الرجل فإنه قد يواجه عقوبة السجن لأقل من 3 سنوات أو دفع غرامة تصل لحوالي 4500 دولار أمريكي.

يذكر بأن عددا من الرسائل التي احتفظ بها تعود لعام 2003، بحسب مانقلت صحيفة theguardian البريطانية.

هذا وقامت هيئة البريد بفصل الموظف، مصدرة في الوقت نفسه بيانا اعتذرت فيه من عدم تسليم الرسائل والطرود.

سبوتنيك

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