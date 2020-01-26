مطالب بتمديد فترة معرض الخرطوم الدولي

طالب عدد من زوار معرض الخرطوم الدولي بتمديد فترة المعرض المقرر انتهاء فترتها غدا الاثنين.

وقال المواطن عوض الكلس إن هذا المعرض لهذا العام يعتبر تظاهرة وإضافة اقتصادية كبرى وتنافس حر للشركات الوطنية التي أثبتت جدراتها وتفوقها، فيما قال عوض آدم يحيى إن الدورة السابعة والثلاثين أكدت أن السودان زاخر وحافل بموارده وخبرته الكبيرة في المجال التجاري والصناعي وذو خبرات كبيرة في مجال إدارة المعارض والتسويق لمنتجاته.

وأضاف كرم عباس حمزة أن الدورة الحالية تختلف شكلا ومضمونا عن الدورات السابقة، مبينا أن عدة شركات وطنية لن تجد الوقت الكافي لتعرض منتجاتها.

وطالب عبد الله إسماعيل عبد الله بأن يقام معرض موازٍ حتى تتمكن الشركات الأخرى من عرض بضائعها.

وأشار مأمون أحمد يوسف إلى حجم التنافس والنوع التجاري والثقافي من دول خارجية شاركت بعدد من منتجاتها.

وقالت كوثر حسب الله إن هذه الدورة مميزة وتأتي في ظل سودان جديد ، وأكد الفاضل محمد أن معرض الخرطوم الدولي قد حقق أغراضه ومكتسباته.

الخرطوم 26-1-2020م (سونا)

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