صورة البرهان تشعل الأسافير

أشعلت صورة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وسائط التواصل الاجتماعي. وظهر البرهان في أداء القسم لوزراء الدولة بالقصر الجمهوري الاحد وهو يعاني من نحول مقارنة بصورته عند أداءه القسم رئيساً لمجلس السيادة. وتساءل ناشطون عن صحة البرهان. ونشرت القوات المسلحة على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة يزاول أعماله بصورة راتبة ولم يتعرض لوعكة صحية كما تم تداوله بالوسائط.

ودون الصحافي عبد المنعم سليمان منشوراً قال فيه: (أؤكد من ذات المصادر الموثوقة والمتعددة أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يمارس مهامه كالمعتاد وبلياقة تامة. أما نقص وزنه الذي أظهرته الصورة المتداولة ليس بسبب المرض، وإنما بضغط العمل والسهر لليالي عديدة لإيجاد حلول للتحديات الأمنية والعسكرية بعد تمرد وحدات هيئة عمليات جهاز الأمن).

صحيفة السوداني

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