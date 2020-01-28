تفعيل مجالس محو الأمية بالنيل الأزرق

أكد الأستاذ حمد النيل محمد الفكي مدير إدارة تعليم الكبار بوزارة التربية والتوجيه بالنيل الأزرق، أن إدارته عملت على الاستفادة من مخرجات الملتقى التنسيقي لمديري تعليم الكبار ومحو الأمية، الذي عقد أواخر العام 2019 بلفت الانتباه لقضايا وهموم تعليم الكبار بالولاية.. وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن إدارته استفادت من خبرات التربويين، الذين أسهموا في تحليل الوضع الراهن، والتحديات والرؤية المستقبلية.. وأبان أن الإدارة ستعمل على

تعيين معلمين لسد النقص بمراكز تعليم الكبار، وتوفير وسائل الحركة، وأجهزة الحاسوب، وتخصيص ميزانية مناسبة لتعليم الكبار، وترفيع الإدارة إلى إدارة عامة، وتفعيل مجالس محو الأمية بالولاية كأولوية.

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