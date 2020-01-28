يصل اليوم: الكابلي يمطر لؤلؤاً في الخرطوم

يصل البلاد اليوم الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي بمبادرة من مركز دال الثقافي لتكريمه بالخرطوم، والغناء في حفل جماهيري كبير مساء يوم بعد غد الخميس.

وكان الكابلي الذي غاب عن الوطن (4) سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية، قد وصل أمس الأول لدبي وسط استقبال حافل من السودانيين، وقد حرص عدد من الإعلاميين والإعلاميات بالامارات على زيارته بمقر إقامته قبل التحرك للخرطوم اليوم.

من جانبه رحب رئيس إتحاد المهن الموسيقية الفنان الدكتور عبد القادر سالم بعودة الكابلي، وقال للصحيفة إنهم كفنانين يثمنون مبادرة منتدى دال الثقافي، ودعوته للكابلي للعودة لأرض الوطن وتكريمه، وهي مبادرة وطنية تستحق كل الشكر، خاصة وأن المنتدى ظل طوال مسيرته يحتفي ويكرم المبدعين، وهذا دأب الشركات الوطنية، وأضاف سالم إنهم في إتحاد الفنانين سينظمون لقاءاً شعبياً كبيراً للكابلي بدار الإتحاد للقاء زملائه الفنانين والاحتفال به.

يذكر أن فرقة الكابلي الموسيقية ظلت طوال الفترة الماضية في حالة بروفات مستمرة بدار الفنانين بأم درمان، استعداداً للأمسيات الغنائية التي سيحييها الفنان الكبير بالخرطوم

اخر لحظة

شارك الموضوع :



