سعودية تحتفل بطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي

احتفلت نجمة التواصل الاجتماعي السعودية، أميرة الناصر، بطلاقها، وتصدّر هاشتاق “حفل طلاق أميرة الناصر”، قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”، في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت أميرة الناصر، نجمة ” سناب شات”، خبر طلاقها، وظهرت وهي تحتفل بالطلاق، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

ولفتت الصحيفة إلى أن ردود الفعل تفاوت بين مؤيد ورافض للأمر، فمنهم من تعاطف معها، بينما تعرضت لهجوم من شريحة واسعة، وقال فريق ثالث إنها فعلت ذلك للحصول على المزيد من الشهرة.

وظهرت أميرة في مقطع فيديو وهي ترتدي فستانا لونه أبيض، وقالت إنها “ترتدي فستانا من تصميم المصمم عبد الله، المعروف في حفر الباطن”، مشيرة إلى أنه صممه لها لارتدائها في حفل ذكرى زواجها، لكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها”.

وتابعت: “فعلت ذلك، حتى أثبت لنفسي، ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



