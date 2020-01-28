الصوفي: هل تعلم ان فيل ابرهة ملك الحبشة هو محمود محمد طه ؟!!!

من القصص المضحكة التى يحكيها لنا استاذنا الجمهورى على لطفى ونحن طلاب معه بالفصل بالكوة فيقول انهم مرة من المرات كانوا جلوسا مع الاستاذ محمود محمد طه فأتى احد اتباعه لزيارته وكان بصحبته بنته الصغيرة التى كانت تدرس بالمدرسة الابتدائية فسألها الاستاذ. محمود محمد طه ماذا اعطوكم فى المدرسة اليوم ؟ فقالت له سورة الفيل و قصة ابرهة الذى حاول ان يهدم الكعبة ولكن الله ارسل عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول و كيفية خوف فيل ابرهة ورفضه ان يسير الى الامام و رجوعه للخلف من هول ما القاه الله له فى رأسه من هول و عذاب فقال لها الاستاذ محمود مقاطعًا كانه قد وجدت ضالته ما اسم ذلك الفيل ؟ فقالت له البنت اسمه محمود فقال لها بكل قوة و فرح انا ذلك الفيل انا ذلك الفيل انا ذلك الفيل وظل يرددها حتى ظننا انه لا يسكت !!!! وهى قصة متداولة بين الجمهوريين ولا ينكرونها و قد شرحها لى الاخ لطفى على لطفى هنا بامريكا عندما سالته لماذا لا تحجون لبيت الله الحرام بالرغم من أنكم أغنياء بعد عملكم مع الجيش الامريكى كمترجمين فى العراق والكويت وقطر وانت كنت تعمل بالخليج ولكنك لم تذهب الى الحج او العمرة فقال لى انا الكعبة لو جات جنبى هنا لا امشى اليها انت نسيت تلك القصة قصة الفيل ومحاولة هدمه للكعبة وهو ان الاستاذ محمود كان يود تكسير الكعبة من ذلك الوقت عام ٥٧١ عام الفيل و تصديقا لنظرية التطور الدارونية التى تقول ان الإنسان اصله قرد ولكن الاستاذ محمود بدلًا من قرد تطور الى فيل وهو الفيل الذى كان يركب عليه الملك ابرهة فلم يستطع تكسير الكعبة آنذاك و ترقى وتطور فى الأرحام وتنقل من المملكة الحيوانية الى المملكة الإنسانية الى ان صار إنسانا فى شكل محمود محمد طه المشلخ الحالى فى القرن العشرين الميلادي رسول الرسالة الثانية من الاسلام فهو الان أتى شخصيا جسمًا وروحا لتكسيرها و محوها من الوجود بالعلم والتنلوجيا

فليس غريبًا على دكتور القراى الجمهورى مدير مناهج السودان ان يستهزئ بمقرر التربية الاسلامية و يقول ان القران حشو و ان يقلل منه فى المنهج و يقول ان كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله هوس دينى أضف الى ذلك ما قاله امثاله ان الكعبة صنم من اصنام الجاهلية وان الأئمة الأربعة مزعجين وان الأذان والإقامة اشد الإزعاج و ان كل من يتحدث عن الدين والشريعة ورسالة محمد الأولى فهو مهووس ولابد ان ندوسه دوس. استغفر الله العظيم يارب عفوك ورضاك ما قمنا بالثورة لهدم الدين انما قمنا بها ضد اخوان الشياطين فظهروا لنا الشياطين فاحفظنا يا رحمن يا رحيم.

بقلم / محمد الحسن الصوفى

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