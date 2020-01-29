فشل علاقة عاطفية يقود طالبة جامعية لشرب الخمر

وقعت محكمة بلدية اركويت برئاسة القاضي اشرف عبد الوهاب عقوبة الجلد “40” جلدة والغرامة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه في مواجهة طالبة جامعية ضبطت مخمورة في شارع النيل وامرت المحكمة بابادة المعروضات “خمر مستورد”.

ويشير البلاغ الى ان شرطة قسم الرياض ضبطت المتهمة وهي طالبة جامعية باحدى الجامعات الخاصة بالخرطوم في حالة سكر تام وبحيازتها المعروض “خمر مستورد” في زجاجة، تم اقتيادها الى القسم ودون البلاغ بمخالفة المادة “78” من القانون الجنائي المتعلقة بالسكر. وعقب التحري في القسم تم اجراء اختبار للسكر عبر كلمة “كح” وفاحت منها رائحة الخمر، وتمت احالة البلاغ للمحكمة للفصل وكانت المحاكمة اجازية وخلال استجوابها بواسطة المحكمة اقرت الفتاة بتعاطي الخمر بسبب فشل علاقة عاطفية استمرت لسنوات الا ان الشاب قام بانهائها واغلق هاتفه المحمول منها.

وذكرت بحسب صحيفة السوداني الدولية ان اسرتها مقيمة خارج السودان، وجاءت للدراسة، ومنها قررت المحكمة في مواجهتها توقيع العقوبة الجلد “40” حداً والغرامة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهراً كعقوبة بديلة للغرامة وتم تنفيذ عقوبة الجلد من قبل الشرطة النسائية بالمحكمة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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