سيدة توهم رجلاً بالزواج وهي في عصمة آخر

في واقعة غريبة على المجتمع السوداني اقدمت امرأة على الاحتيال على رجل وخداعه بالزواج منه وهي في عصمة رجل آخر، وذلك بعد ان تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واستولت منه على مبلغ ما يقارب المليون جنيه، جيث دون رجل بلاغ لدى قسم الشرطة بولاية البحر الاحمر، افاد في مضمونه انه تعرف على شابة عن طريق الفيسبوك وانها كانت تضع صورة جميلة لها في البروفايل الخاصة بها وتبدو ملامحها مشابهة للخليجيات ، وانه طلب منها الزواج ووافقت واخبرها بانه سيكمل مراسم الزواج فور غةدته للبلاد، وخلال فترة تواصلهما فتح لها حسابا بنكياً واصبح يورد لها مبالغ بصورة راتبة بحسابها الى ان وصل المبلغ الى “900” ألف جنيه.

وعند عودته الى البلاد، اغلقت منه هاتفها وصفحتها بالفيسبوك بحسب صحيفة السوداني الدولية، وبالبحث عنها تأكد له من خلال بيانات تسجيل شريحتها الهاتفية بانها متزوجة وتقيم بالخرطوم، وعلى الفور توجه من بورتسودان الى الخرطوم وتوصل الى منزلها وقابل زوجها الذي فاجأه بانها مفقودة وما زال البحث عنها جار.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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