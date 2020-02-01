مارك زوكربيرغ 4 مليارات دولار خسائر مارك زوكربيرغ في يوم واحد

تراجعت ثروة مؤسس ورئيس شركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، نحو 4 مليارات دولار، أمس الخميس، وذلك بعد أن انخفضت أسهم شركته بنسبة 5.7%، بعد يوم من إعلان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عن تراجع نمو مبيعاته الأسرع على الإطلاق.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن الانخفاض الأخير تسبب في انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى 81 مليار دولار اعتبارا من الساعة 10:07 صباحا في نيويورك.

وأوضحت “بلومبرغ” أنه تم تداول أسهم الشركة بسعر 210.41 دولار لكل سهم. ولكنه لا يزال خامس أغنى شخص في العالم، وفقا لمؤشر الشبكة الخاص بالمليارديرات.

وأشارت إلى أنه يتم تحديث التصنيف رسميا بعد انتهاء كل يوم تداول في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الانخفاض، لا تزال القيمة الصافية لثروة مؤسس “فيسبوك” مرتفعة هذا العام. وكان ثروته قد صعدت 6.6 مليار دولار حتى يوم الأربعاء.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



