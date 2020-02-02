موظف في إحدى الوزارات الكويتية يلاحق زميلته ويحرضها على الفسق والفجور .. والأخيرة تتخذ هذا الإجراء ضده!

اتهمت موظفة كويتية تعمل في إحدى الوزارات، زميلها بـ”تحريضها على الفسق والفجور”، وسجلت ضده قضية بعدما لاحقها وأساء إليها بقلة أدبه.

ووفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية، قصدت المواطنة أحد مخافر محافظة “حولي”، وهي غاضبة، وأبلغت ضابط المخفر بأنها أثناء خروجها من عملها، فوجئت بأحد الزملاء يلاحقها ويرتكب أفعالًا صبيانية، وحاول تحريضها على الفسق والفجور، وقامت بصده وتجاهله؛ لكنه تجاوز حدوده معها وبدأ “يستخف دمه”، ولم تحتمل تصرفاته الخارجة عن حدود الأدب والبعيدة كل البعد عن الزمالة.

وقدمت الشاكية لرجال الأمن ببيانات المتهم، وسجّلت بحقه قضية تحريض على الفسق والفجور، وتمت إحالة القضية إلى رجال مباحث “حولي” لاستدعائه وإخضاعه للتحقيق.

صحيفة المرصد

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