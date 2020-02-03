أزمة وقود حادة في الخرطوم والطاقة والتعدين تكشف الأسباب

عادت صفوف السيارات من جديد أمام محطات الوقود بالخرطوم، بعد الندرة الكبيرة في الجازولين والبنزين طوال الأيام الماضية. وأكد شهود عيان لـ (الانتباهة أون لاين) أن معظم الطلمبات أغلقت مداخلها في وجه أصحاب السيارات العامة والخاصة مما خلق أزمة كبيرة في المواصلات والمواعين الناقلة، إضافة إلى شكوى أصحاب الملاكي من ندرة البنزين والجازولين.

وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن وضع الترتيبات اللازمة لمعالجة العطب الذي أدى الى تعطل خط هجليج الناقل للنفط بسبب عطل أجهزة التسخين لمعالجة اللزوجة مما أدى إلى توقف تدفق الخام القادم من حقل هجليج بولاية غرب كردفان وحقول دولة جنوب السودان. وكشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد أن الفرق الفنية تعمل على مدار اليوم لاصلاح العطب، متوقعاً ان يتم ذلك في الساعات القادمة، مضيفاً أن الوزاره تعمل على وضع التدابير اللازمة لتلافي أي آثار سالبة لإمداد المصفاة. وأوضح وكيل الوزارة د. حامد سليمان إن العطل طال الخط الناقل للخام من مربعات 1،2 ،4 التابعة لشركة (تو بي). ويمد هذا الخط مصفاة الخرطوم من منطقة هجليج بولاية جنوب كردفان. وأفاد سليمان أن عطلاً أصاب الوحدات الخاصة بتسخين الخام ما أدى إلى تكون ماده شمعية في جدار الأنبوب أعاقت مرور النفط الخام. وقال إن الوزارة اتخذت كافة التدابير الكفيلة بإعادة تشغيل الخط وضمان استمرار عمل المصفاة التي قال إنها تعمل حالياً بشكل طبيعي .

الانتباهة

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