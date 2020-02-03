دراسة تكشف: الزواج عبر الإنترنت ناجح ويدوم لفترة طويلة

عرضت فضائية سكاى نيوز، تقريراً مصوراً حول الزواج عبر الإنترنت، دراسة تبين فوائد الزواج عن طريق الإنترنت ودوامه لفترة طويلة، وأن الأشخاص الذين يجتمعوت عبر الإنترنت يتزوجون بشكل أسرع، وأن أكثر من 17% من الزيجات تبدأ بالتعارف على الإنترنت، و1 من بين كل 6 زيجات تتم عبر الإنترنت، ومن غير المرجح أن تنتهى الزيجات بالطلاق خلال السنة الأولى.

وبحسب الدراسة، فإن الزواج من خلال الإنترنت، يقلل فرص الانفصال والطلاق، وتشير الدراسة إلى أن أكثر من 80 في المئة من جيل الألفية سيتزوجون من عرق مختلف، وأن نحو 50 مليون شخص يتعارفون عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق أظهر استطلاع سعودى أن 65 % من الفتيات السعوديات يلجأن لمواقع التواصل الاجتماعى لاختيار الزوج، فيما رفض 35 % منهن استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى اختيار شريك الحياة، مفضلات الطريقة التقليدية بالسؤال عن الزوج عبر الأب والأشقاء.

وعزت بعض المشاركات فى الاستطلاع، الذى نشرته صحيفة “عكاظ” اليوم الأحد لجوء الفتاة لمواقع التواصل الاجتماعى لاختيار شريك الحياة لانغلاق المجتمع وعدم قدرة الفتاة على التعرف على من يتقدم لخطبتها بطريقة مباشرة.

فى حين حذر بعضهن من استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى اختيار الزوج، كون بعض الشباب المستهترين يتلاعبون بمشاعر الفتيات ويغررون بهن، مفضلات الطريقة التقليدية فى اختيار الشريك، مبينات أن نسبة الطلاق ارتفعت بعد انتشار الزواج عبر شبكات التواصل الاجتماعى.

ويوجد على الإنترنت مواقع كثيرة جدا للزواج بعضها مجانى والبعض الآخر له اشتراك شهرى وجميعهم يهدفون للربح هذه المواقع لاتعرف التفاصيل الكافية عن المشترك وهل كان صادقا عند كتابة البيانات الخاصة به أم لا، فمعظم هذه البيانات أن لم تكن كلها لا تمت للواقع بأى صلة، فما هدف المشتركين فى مواقع الزواج هذه؟.

صحيفة اليوم السابع

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