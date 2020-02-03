شاكيرا تشعل مواقع التواصل باحتفال عربي “أصيل”

بخلاف رقصها واستعراضاتها المبهرة في حفل “السوبر بول”، أمس الأحد، فقد أشعلت المطربة الكولومبية، شاكيرا، موقع “تويتر”، باحتفال عربي أصيل.

وتداول مستخدمو موقع التغريد الشهير، مقطعا مصورا لشاكيرا، وهي من أصول لبنانية، من حفل “السوبر بول”، وهي تطلق “زغرودة” أثناء تصوير أحد جماهيرها لها.

وحازت “زغرودة” شاكيرا على تفاعل كبير على “تويتر”، إذ حازت على 20 ألف إعجاب و4 آلاف إعادة تغريد (ريتويت).

وفيما تساءل بعض المغردين الأجانب عن سر حركة شاكيرا، فقد أوضح مغردون عرب أنها تعود إلى “الفلكلور” اللبناني، بسبب جذورها اللبنانية.

وكانت شاكيرا أحيت حفل “السوبر بول”، إلى جانب المطربة العالمية من أصول لاتينية جينيفر لوبيز، في أول لقاء فني بينهما على المسرح.

وشاركت شاكيرا بهذه المناسبة، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها مع جينيفر لوبيز من الحفل، وكتبت معها: “شكرا لك يا جينيفر لوبيز على ليلة أظهرت مدى قدرة اللاتينيين على ما يمكن أن يقدموه”.

يشار إلى أن شاكيرا احتفلت، أمس الأحد، بعيد ميلادها الـ43، وقالت لجمهورها: “إن أفضل هدية عيد ميلاد هي دعم جميع المعجبين وفريق العمل المذهل والمدهش الذي يحلم به أي فنان”.

وتابعت: “نحن اللاتينيين صعدنا جبل كليمنجارو، وصنعنا التاريخ الليلة، ولم نتمكن من فعل ذلك بدونكم جميعا!”.

ويتزامن عيد ميلاد شاكيرا مع عيد ميلاد صديقها، نجم كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، ولكنها تكبره بعشر سنوات.

سبوتنيك

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