بعد وصف فيروس “كورونا” بـ”السلاح المستحدث”… تويتر يتخذ إجراءات صارمة

أعلنت منصة “تويتر” مجموعة من الإجراءات “الصارمة”، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروج أخبارا مزيفة بشأن فيروس “كورونا” الجديد.

أوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “تويتر” حظر موقع “زيرو هيدج” المالي العالمي، بسبب ما وصفه بترويجه مزاعم مزيفة حول فيروس “كورونا” الجديد.

ونشر الموقع تصريحات عالم صيني مقيم في مدينة ووهان، قال فيها إنه هو من أنشأ فيروس “كورونا” الجديد كـ”سلاح”.

كما نشر الموقع أيضا التفاصيل والبيانات الشخصية الخاصة بالباحث الصيني، التي تشمل اسمه وصورته وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، وهو ما وصفته مواقع إخبارية بأنه بمثابة “تهديد” وحض على “العنف” تجاه العالم.

وقال “تويتر” إن الموقع انتهك سياسات “الخصوصية” و”سوء المعاملة والتحرش” الخاصة بالمنصة الاجتماعية، لذلك سيتم حظره لفترة، خاصة بعدما تبين أن كل القصة التي نشرها “مزيفة” بشكل كامل.

كما حذرت إدارة “تويتر” أية منصة تسعى للترويج بشأن معلومات “مزيفة” بأنها قد تلقى نفس العقوبة، وربما تكون أشد، خاصة فيما يتعلق بفيروس “كورونا” الجديد.

سبوتنيك

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